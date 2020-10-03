Валерия показала фигуру в кожаном жакете и мини-шортах

Певица Валерия примерила на себя популярные тренды осени.
Она показалась в бежевом кожаном пиджаке и чёрных мини-шортах,
Дополнил наряд не менее острый тренд сезона — высокие гольфы, которые выглядывали из широкого голенища сапог Dior. Этот модный ансамбль выгодно подчеркнул стройные ноги звезды, — говорится в сообщении.
Портал отмечает, что мода на акцентные гетры появилась осенью 2020 года, а одной из главных поклонниц тренда является телеведущая и певица Ольга Бузова.
Ранее NEWS.ru писал, что поклонники Валерии раскритиковали наряд певицы со съёмок клипа «Можно я побуду счастливой?». На снимке певица предстала в ярко-красном платье с глубоким декольте от кутюрье Александра Арутюнова.
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