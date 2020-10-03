Валерия показала фигуру в кожаном жакете и мини-шортах

https://static.news.ru/photo/c9154042-0557-11eb-b00e-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/valeriya_rus

Певица Валерия примерила на себя популярные тренды осени.

Она показалась в бежевом кожаном пиджаке и чёрных мини-шортах, сообщает «Телепрограмма».

Дополнил наряд не менее острый тренд сезона — высокие гольфы, которые выглядывали из широкого голенища сапог Dior. Этот модный ансамбль выгодно подчеркнул стройные ноги звезды, — говорится в сообщении.

Портал отмечает, что мода на акцентные гетры появилась осенью 2020 года, а одной из главных поклонниц тренда является телеведущая и певица Ольга Бузова.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники Валерии раскритиковали наряд певицы со съёмок клипа «Можно я побуду счастливой?». На снимке певица предстала в ярко-красном платье с глубоким декольте от кутюрье Александра Арутюнова.