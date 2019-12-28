Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Актёры Павел Баршак и Ефим Петрунин, сыгравшие декабристов в фильме «Союз спасения», на шоу Первого канала «Кто хочет стать миллионером?» затруднились ответить на вопрос, какой царь в итоге амнистировал всех оставшихся в живых декабристов.

Цена правильного ответа была 25 тысяч рублей. Среди вариантов предложены Николай I, Александр II, Александр III и Николай II. Баршак, сыгравший штабс-капитана Черниговского полка Вениамина Соловьева, и Петрунин, исполнивший роль...