https://static.news.ru/photo/51d3a03a-2a49-11ea-b0d0-fa163e074e61_660.jpgВалерий СюткинФото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
Лидер группировки «Ленинград» и наставник шоу «Голос» Сергей Шнуров назвал своего коллегу по проекту певца Валерия Сюткина замечательным человеком, который «оставляет за собой много песка». Сюткин пообещал ответить публично — в прямом эфире 1 января.
Ответочка будет. Чтобы по мелочам не распыляться, одним залпом уже будет всё сделано — понятно и художественно, — сообщил Telegram-каналу «Подъём» Сюткин.
Он уточнил, что «ответочка» будет публичной — в финале шоу «Голос» 1 января.
Я затаил интеллигентное хамство, так что он 1 января получит по полной программе, — подчеркнул Сюткин.
Как писал NEWS.ru, Сергей Шнуров стал новым гостем на шоу «Вечерний Ургант». Музыкант рассказал, почему именно он должен стать лучшим наставником в «Голосе». По словам Ивана Урганта, Шнуров является главным фаворитом шоу, однако конкуренцию ему может составить Валерий Сюткин. Шнуров на это ответил: «Сюткин много двигается. Он выходит и оставляет за собой много песка. А так-то вообще замечательный человек».