Откровенные фото Юлии Проскуряковой в купальнике
Звезда сейчас отдыхает в Майами. На снимке Юлия предстала в слитном купальнике коричневого оттенка, очках и эффектной шляпке.
Куда пропала грудь? — написала одна из подписчиц, вызвав волну возмущения.
Поклонники Проскурякой упрекнули пользователей в нетактичности и отметили, что Юлия как раз и прекрасна своей естественностью.
Привыкли видеть жён известных людей «чиками» с губами, тачками, сумками...а тут нормальная красивая мама, жена, которая занимается любимым делом и семьёй, — написал mihamimiha.
Ранее, как писал NEWS.ru, Юлия Проскурякова пошутила над Максимом Галкиным, который отправился в путешествие в Тасманию. Поводом стала очередная фотография в Instagram шоумена, где он сидит на чемоданах.
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