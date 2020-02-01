https://static.news.ru/photo/c20585ac-44cb-11ea-be8f-fa163e074e61_660.jpg Юлия Проскурякова и Игорь Николаев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Откровенные фото Юлии Проскуряковой в купальнике вызвали споры в Сети. Не все пользователи нашли образ звезды удачным. Хейтерам фигура молодой женщины показалась неидеальной. Больше всего замечаний вызвала грудь, которую подписчики окрестили «ушами спаниеля».

Звезда сейчас отдыхает в Майами. На снимке Юлия предстала в слитном купальнике коричневого оттенка, очках и эффектной шляпке.

Куда пропала грудь? — написала одна из подписчиц, вызвав волну возмущения.

Поклонники Проскурякой упрекнули пользователей в нетактичности и отметили, что Юлия как раз и прекрасна своей естественностью.

Привыкли видеть жён известных людей «чиками» с губами, тачками, сумками...а тут нормальная красивая мама, жена, которая занимается любимым делом и семьёй, — написал mihamimiha.

Ранее, как писал NEWS.ru, Юлия Проскурякова пошутила над Максимом Галкиным, который отправился в путешествие в Тасманию. Поводом стала очередная фотография в Instagram шоумена, где он сидит на чемоданах.