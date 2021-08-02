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В Киеве избили танцора из команды певицы Нади Дорофеевой

08:28, 03 августа 2021
В Киеве избили танцора из команды певицы Нади Дорофеевой Евгений Гончаренко Фото: zhenja_goncharenko/instagram.com
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Танцора Евгения Гончаренко, выступающего на сцене вместе с певицей Надей Дорофеевой, жестоко избили в столице Украины. Подробностями артистка поделилась в Instagram.

Женя всё ещё находится в медикаментозной коме... вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держим кулаки и верим в лучшее, — прокомментировала Дорофеева.

На площадке YouTube уже появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как неизвестный мужчина толкает Евгения, а после — сильно бьёт по лицу. Гончаренко потерял сознание, прохожие пытались привести его в чувство и вызвали скорую помощь. В больнице танцору пришлось сделать трепанацию черепа, а после и вовсе ввести в состояние искусственной комы. По словам самой певицы, виновного в преступлении «уже нашли и опознали».

Ранее сообщалось об избиении танцора Михайловского театра возле санкт-петербургского гей-клуба «Голубая устрица».

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