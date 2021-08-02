В Киеве избили танцора из команды певицы Нади Дорофеевой

Фото: zhenja_goncharenko/instagram.com

Российский музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru призвал богатых звёзд российского шоу-бизнеса прекратить жаловаться на жизнь и упавшие из-за коронавируса доходы. По его словам, они уже вполне могут перестать выступать, так как заработали состояние на несколько поколений вперёд. В пример критик привёл звёздную пару — Аллу Пугачёву и Максима Галкина.

Прекратить [выступать] уже многим пора. Они уже заработали не только себе до конца своих дней, но и своим детям, а кое-кто и внукам. Уже и дети их могут не работать...