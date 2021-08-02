В Киеве избили танцора из команды певицы Нади Дорофеевой

На площадке YouTube уже появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как неизвестный мужчина толкает Евгения, а после — сильно бьёт по лицу. Гончаренко потерял сознание, прохожие пытались привести его в чувство и вызвали скорую помощь. В больнице танцору пришлось сделать трепанацию черепа, а после и вовсе ввести в состояние искусственной комы. По словам самой певицы, виновного в преступлении «уже нашли и опознали».
Ранее сообщалось об избиении танцора Михайловского театра возле санкт-петербургского гей-клуба «Голубая устрица».