В Instagram Заворотнюк появилось первое за долгое время фото

https://static.news.ru/photo/5aaccdaa-f4e0-11ea-a91f-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв Фото: podderzhka_azavorotnyuk/instagram.com

Сторис в Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время пополнился новой фотографией.

На снимке актриса запечатлена совместно со своим мужем фигуристом Петром Чернышёвым. 12 сентября супруги отмечают 12-ю годовщину совместной жизни. Ссылка в сообщении ведёт в аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк».

Последняя публикация в аккаунте актрисы была сделана 13 апреля. Сторис также давно не обновлялся.

Ранее NEWS.ru писал, что внешность Заворотнюк, которая уже более года лечится от глиобластомы, претерпела сильные изменения. Актриса понимает, что химиотерапия сильно сказалась на её облике, поэтому не хочет показывать себя публике.

Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что Заворотнюк находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Врачи выявили у неё онкологию. Несколько месяцев она находилась в тяжёлом состоянии и не могла покинуть больничную палату.