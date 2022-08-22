В Госдуме назвали четкое условие возвращения Ивана Урганта на ТВ Депутат ГД Кузнецов заявил, что Ургант сможет вернуться в эфир только после поездки на Донбасс

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Иван Ургант

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» секретарь рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры Дмитрий Кузнецов назвал условие возвращения шоу «Вечерний Ургант» в эфир Первого канала. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что это возможно только после того, как ведущий программы юморист Иван Ургант лично встретится с российскими военнослужащими или гражданским населением на Донбассе. До тех пор съемки проекта, по информации парламентария, приостановлены.

Насколько мне известно, съемки программы с участием Ивана Урганта на «Первом канале» приостановлены. Надеюсь, так и будет до тех пор, пока его позиция не будет прояснена. Пока, например, как предлагал Захар Прилепин, Иван не съездит навестить наших военных или гражданское население на Донбассе. То есть, пока не покажет однозначно, что он вместе с Россией и всем народом, — заявил Дмитрий Кузнецов.

Ранее сообщалось, что 20 августа Иван Ургант появился на экране в фильме «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий». Интервью телеведущего показали в эфире Первого канала в рамках фильма «Андрей Кончаловский. Разрушитель иллюзий» к 85-летию режиссера. Зрители отметили, что это первое появление шоумена на экране после его антивоенного поста в соцсети о спецоперации на Украине и временного отъезда за границу.

Зрители Первого канала раскритиковали возвращение телеведущего Ивана Урганта в эфир. Поклонница режиссера, к юбилею которого был приурочен показ ленты, заявила, что ей «до сих пор мерзко» от участия Урганта в документальной картине о Кончаловском.

В начале августа Иван Ургант публично высмеял предложение отправить его на перевоспитание или уволить за отсутствие публичной поддержки спецоперации на Украине. В частности, он предложил распространить ответственность на всех ближайших родственников «запятнанных» деятелей культуры. Также телеведущий предложил убрать с российского рынка все альбомы Пола Маккартни, кроме Back in USSR, а в качестве гимна группы депутатов использовать песню «Фантазер». В заключение шоумен выступил с инициативой переименовать ГРАД в Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества.

Группа расследования антироссийской деятельности объединила депутатов разных фракций, сенаторов, общественников, журналистов. Первое ее заседание состоялось в Госдуме 3 августа. Во время процесса был представлен список деятелей культуры, не поддержавших военную операцию на Украине публично. Их призвали «покаяться» или уволиться. В число тех, к кому высказывались претензии, оказался и Ургант.