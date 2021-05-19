«В голове не укладывается»: Успенская рассказала о подлости мужа

https://static.news.ru/photo/b7ab4a46-b942-11eb-a117-96000091f725_660.jpg Любовь Успенская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Любовь Успенская заявила, что её супруг, бизнесмен Александр Плаксин, всегда был способен на самые низкие поступки, пишет «Собеседник». Звезда, рассказывая о подлости возлюбленного, отметила, что муж пытался настроить против неё собственную дочь. Сейчас же мужчина пытается лишить её дорогостоящей недвижимости.

По словам артистки, она всегда ожидала от мужа какой-нибудь подлости.

Но такое, что он сделал сейчас, в голове не укладывается. Учитывая, что у нас карантин, стало меньше концертов. Учитывая, что на мне лечение моей дочки, — рассказала Успенская.

Певица отметила, что Плаксин использовал ситуацию с их дочерью, с которой она долго не общалась, с целью уничтожить её. По мнению Успенской, бизнесмен хотел, чтобы она смертельно заболела, чтобы не пришлось подавать в суд.

Ранее сообщалось, что певица решила развестись с мужем. В ответ Плаксин захотел забрать себе половину совместно нажитого имущества. Его адвокат Карина Дюваль сообщила, что суд встал на сторону мужчины. Плаксин прислал артистке документы с требованием о разделе имущества. В первую очередь он претендует на загородный дом артистки. Кроме того, он уже оформил на себя квартиру в США, за которую королева шансона исправно 20 лет платила ипотеку.

Успенская и её дочь Татьяна Плаксина около года конфликтовали друг с другом. Всё началось с того, что Татьяна пришла на шоу и рассказала, как её тиранила мать. После молодая женщина улетела в США к отцу, продолжая осыпать королеву шансона претензиями и обвинениями. Любовь Успенская в ответ на это заявила, что её дочь принимает наркотики и именно они изменили её чувства к матери.