https://static.news.ru/photo/d7d6fef6-29a5-11ea-9ab3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Матвеев/vk.com

Победу в «Битве экстрасенсов» одержал 22-летний чернокнижник Дмитрий Матвеев, набравший 33,5% голосов. На втором месте с отставанием в один процент расположилась грузинская ясновидящая Мариам Циминтия (32,5%).

Я поверить не могу, только мечтал об этом. И реальность оказалась ярче, чем мои фантазии. Надо искренне верить своей мечте. Я поверил в свою, и она сбылась, несмотря ни на что, — поделился эмоциями Матвеев после получения награды.

На проекте Матвеев запомнился тем, что на одном из испытаний не узнал балерину Анастасию Волочкову. Он в мельчайших подробностях описал её внешность, находясь с закрытыми глазами, но когда увидел её воочию, заявил, что не знает её. Артистку очень сильно огорчили эти слова.

Как ранее писал NEWS.ru, ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов сообщил, что в телепередаче нет постановок, а у участников нет сценария.