https://static.news.ru/photo/56e27354-4b4f-11ea-8d86-fa163e074e61_660.jpg Наталья Ветлицкая Фото: natalia_vetlitskaya_super_star/instagram.com

Выступление дивы 90-х Натальи Ветлицкой на дне рождения её бывшего возлюбленного Дмитрия Маликова общественность признала провальным. Однако певице удалось изменить отношение почитателей её таланта после того, как она спела на сцене «ВТБ Арены», во время Big Love Show.

Организаторы шоу решили пойти проверенным путём и сыграть на ностальгии публики по клипу «Посмотри в глаза» и невероятном чёрном боди, в котором Ветлицкая красовалась в клипе на эту композицию. Ролик запомнился многим поклонникам таланта звезды сценой, в которой есть момент с припудриванием ягодиц Ветлицкой.

Повторить сцену из клипа создатели номера 55-летней певицы не решились, как и не стали облачать в этот наряд артистку. Напомнила о былом команда Ветлицкой, облачив в боди юных танцовщиц.

На Big Love Show звезде 90-х удалось реабилитироваться и достойно исполнить свой главный хит «Посмотри в глаза». Подписчиков Instagram порадовал и наряд Ветлицкой. Певица вышла на сцену в коротком серебристом платье, и в нём её уже никак нельзя было упрекнуть в лишнем весе.

Лучше, лучше пела. Без сравнения, — похвалила певицу martynenkoelena73.

Платье-халат Ветлицкой на дне рождения Дмитрия Маликова, наоборот, вызвал шквал критики в Интернете.

Как писал NEWS.ru, известный музыкальный критик Сергей Соседов тоже жёстко раскритиковал первый выход певицы после её возвращения из Испании на родину.