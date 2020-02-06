Звезда 90-х Наталья Ветлицкая прервала многолетнее молчание и исполнила перед публикой свои старые хиты. Музыкальный критик Сергей Соседов нелестно отозвался об этом событии и жёстко раскритиковал певицу.
По мнению Соседова, артистка совершенно не подготовилась к концерту,
Голоса нет совсем, никакой харизмы и динамики в исполнении. И непропорционально слабому пению слишком много жестикуляции и выкрутасов. Она словно заместила голос руками и сапогами. Провинциальное зрелище, — подытожил Соседов.
Подводя итоги выступления Ветлицкой, критик посетовал на то, что артистка совершенно не чувствует сцену и публику.
Так петь можно только у себя дома, в испанской гостиной. После рюмашки, — поделился своими впечатлениями критик.
Ещё с нулевых Ветлицкая живёт в Испании, куда уехала после рождения дочери. 55-летняя дива не раз выступала с критикой России и обещала никогда не возвращаться. Её выступление на юбилее своего бывшего возлюбленного Дмитрия Маликова вызвало большой резонанс. Однако отзывы о возвращении Ветлицкой на сцену в основном негативные. По мнению зрителей, хотя звезда выглядит для своего возраста невероятно хорошо, она застряла со своим образом глубоко в 90-х годах. Кроме того, Ветлицкую подозревают в желании «устроить чёс» на родине, чтобы заработать денег на жизнь в Испании.
Как писал NEWS.ru, ранее продюсер Ветлицкой Евгений Финкельштейн прокомментировал информацию, что певица выгнала половину своего коллектива.
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