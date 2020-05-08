Успенская взбудоражила Сеть сообщением о фотосессии в Playboy в роли зайки

https://static.news.ru/photo/2579209c-90d2-11ea-89d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любовь Успенская сообщила, что её пригласил для фотосессии журнал Playboy. Подписчики тут же бросились отговаривать 66-летнюю певицу от участия в мероприятии.

Немногие обратили внимание на хэштег «юмор», который певица поставила под постом в Instagram. Зато все буквально восприняли подпись под фото артистки с повязкой с ушками на голове.

Playboy пригласили на съемку. Вживаюсь в роль зайки. Ушки навострила, морковь подготовила, — кокетливо написала Успенская.

Часть поклонников стала советовать певице сбросить вес, некоторые обратили внимание на «мягкое и пухлое» лицо артистки. «Макияж решает, но всё равно далеко не красотка», съязвили пользователи.

Однако, большинство фанатов Успенской поддержали её намерение и сообщили, что с нетерпением будут ждать выхода журнала с её лицом на обложке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Любовь Успенская опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что скучает по старому образу жизни. Она с нетерпением ждёт, когда закончится режим самоизоляции в России.