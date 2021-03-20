«Услышал Танечку»: Филипп Киркоров уверен, что знает Розовую Пантеру

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В эфире очередного выпуска музыкального шоу «Маска» на НТВ председатель жюри Филипп Киркоров заявил, что точно знает, кто скрывается под обличьем Розовой Пантеры.

Выступление Розовой Пантеры открывало шестой выпуск программы. По завершении номера Киркоров заявил , что под маской скрывается фигуристка Татьяна Навка.

Однозначно услышал сейчас Танечку Навку, — сказал Киркоров.

Его поддержала и певица Валерия, заявившая, что даже по подсказкам понятно, что это фигуристка, ведь она отметила, что главное в её профессии — не поскользнуться.

В свою очередь Регина Тодоренко не согласилась с коллегами, заявив, что речь шла о каблуках, а не о коньках.

Когда маска с Розовой Пантеры всё же была снята, оказалось, что под ней скрывалась Ольга Бузова.

В предыдущих выпусках шоу были разоблачены Чёрная Пантера, Ананас, Пингвин и Банан.

Ранее российский актёр Юрий Стоянов, участвовавший в шоу «Маска» на НТВ, рассказал ведущему передачи, что репертуар артистам готовят заранее. В запасе у них есть примерно по шесть песен.