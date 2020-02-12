https://static.news.ru/photo/4abb3010-4e11-11ea-8bd2-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Ургант пошутил насчёт второго ведущего в новом шоу Ксении Собчак «Док-ток». Он сказал, что «потерял» Гордона, который также должен вести программу.

Я начинаю волноваться, а где Гордон? Я обратил внимание. Мне кажется, что если его не будет и в третьей передаче, нужно попросить, чтоб всё-таки его разбудили, — сострил ведущий в программе «Вечерний Ургант».

Гордон был заявлен в качестве соведущего в новом шоу Собчак. Однако, на протяжении уже трёх эфиров он так и не проявился.

Зрители оказались не в восторге от программы экс-кандидата в президенты, нашлись такие, которые назвали её чушью.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак ответила на критику своего нового шоу на Первом канале «Док-ток». Она считает, что это программа для «умных и интеллигентных» людей.