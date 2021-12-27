Ургант сравнил популярного Галкина со «сверхзвуковым истребителем»

Телеведущий Иван Ургант в шутку назвал юмориста Максима Галкина «пролетающей над ним кометой» из-за высокой популярности комика на YouTube. Он сравнил себя с человеком, который медленно едет на ослике, в то время как Галкин движется со скоростью «сверхзвукового истребителя», передаёт KP.RU.

Я себя никогда не сравниваю с Максимом. Да и как может человек, который медленно на ослике едет по сельской дороге, сравнивать себя с пролетающей над ним кометой? Максим — комета. Сверхзвуковой истребитель. И единственное, что мне остаётся, это грустно смотреть ему в хвост, — пошутил Ургант.

Отвечая на вопрос о вовлечённости молодёжной аудитории в вечернее шоу Урганта, телеведущий предположил, что проект может быть интересным для аудитории любого возраста. По его словам, на программу «Вечерний Ургант» приходили как дети, так и герои старшего возраста.

Ранее Ургант высмеял решение Следственного комитета проверить творчество российских рэперов Oxxxymiron и Noize MC. По его словам, из-за сложности текстов следователям СК РФ понадобится два-три года, чтобы разобрать их.