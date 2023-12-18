Уход из театра, премия ФСБ, Корикова: как сейчас живет актер Даниил Страхов

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Даниил Страхов

Актер Даниил Страхов известен российскому зрителю по ролям в сериалах «Бедная Настя», «Бригада» и «Исаев». Чем сейчас занимается артист, как складывается его карьера и личная жизнь?

Чем сейчас занимается Даниил Страхов

Актер два года назад ушел из Московского драматического театра на Малой Бронной. Однако артист по-прежнему участвует в спектаклях. Он гастролирует по российским городам с постановками «Вокзал на троих» и «Мужской аромат. Оркестр», а также состоит в содружестве «САМи» (содружество актеров, музыкантов и...).

«Уйдя из Театра на Малой Бронной, я продолжаю играть независимые проекты. <...> Это настоящие спектакли, а не литературно-музыкальные композиции. Я бы сказал, что нашему дружескому товариществу „САМи“ удалось открыть новый жанр, если хотите. Стихи самых разных авторов или текст Пушкина в „Онегине“ складываются в историю, в спектакль, в свой сюжет», — сказал он «Газете.Ru».

Даниил Страхов также продолжает сниматься для российского кинематографа. В 2023 году с ним на экраны вышел сериал «Комплекс бога». Ради своего персонажа артист сменил имидж, в частности отрастил бороду.

Страхов признает, что хотел бы сниматься больше, однако он не готов соглашаться на все предложения подряд ради того, чтобы появиться в кадре.

«Я достаточно избирателен. Учитывая довольно серьезный и сценарный кризис, и режиссерский, моя требовательность вызывает у коллег зачастую раздражение и воспринимается как высокомерие», — уточнил актер.

Что известно о личной жизни Даниила Страхова

Даниил Страхов познакомился со своей будущей женой в годы учебы в Щукинском училище, однако отношения между ними завязались, когда после выпуска они оба стали работать в театре имени Н. Гоголя. В 2000 году они поженились и состоят в браке до сих пор.

После выхода на экраны телесериала «Бедная Настя» Страхову приписывали роман с актрисой Еленой Кориковой, однако артисты никогда не подтверждали эту информацию.

Даниил Страхов долгое время был противником социальных сетей, но несколько лет назад зарегистрировал личный аккаунт, где делится редкими кадрами из семейной и профессиональной жизни.

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва» Даниил Страхов с супругой

Чем известен Даниил Страхов

Дебют Даниила Страхова в кино состоялся в 1996 году в картине «Карьера Артуро Уи. Новая версия», но узнаваемость среди зрителей артист получил в 2002 году после выхода сериала «Бригада».

Через год его пригласили на съемочную площадку мелодрамы «Всегда говори „всегда“». Его партнершами на съемочной площадке стали актрисы Мария Порошина и Татьяна Абрамова. В 2003 году он исполнил главную мужскую роль в многосерийном проекте «Бедная Настя». Роль барона Владимира Корфа принесла Страхову большой успех. Сериал был показан в 34 странах мира.

С тех пор Даниил Страхов стал играть главные роли. В 2004 году он снялся в сериале «Дети Арбата» вместе с артистами Евгением Цыгановым и Чулпан Хаматовой. В 2006 году состоялась премьера военной драмы «Грозовые ворота», где артист сыграл старшего лейтенанта Панкратова. За эту работу актер получил премию от Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества».

В 2009 году Страхов сыграл молодого Штирлица в сериале «Исаев». За эту роль он был удостоен премии ФСБ в номинации «Актерская работа».

Артист также снялся в лентах «Мы из будущего», «Немец», «Инкассаторы», «Ленинград 46», «Знахарь» и многих других.

Читайте также:

Клиническая смерть, ЧАЭС, алкоголь: где сейчас актер Алексей Нилов

Смерть мужа, Путин, отсутствие концертов: как сейчас живет Диана Гурцкая

Подстава Зверева, глухота, ссора с Киркоровым: куда исчез Дмитрий Колдун