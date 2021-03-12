Участники шоу «Танцы» отказались исполнять поставленный им номер

Фото: tanci.tnt-online.ru

Певица Анна Калашникова опубликовала на своей странице в социальных сетях фото новых часов элитной марки. Аксессуар украшен бриллиантами. Его стоимость — 2 млн рублей. Поклонники поинтересовались, откуда у неё такая дорогая вещь. Оказалось, это подарок от поклонника.

Сделала недавно грудь 5 размера и сразу получила в подарок дорогущие часы. <...> Такие же, кстати, есть у [российского рэпера] Моргенштерна, — цитирует девушку портал KP.RU. По её словам, часы...