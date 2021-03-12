Участники шоу «Танцы» отказались исполнять поставленный им номер

13 марта телеканал ТНТ продолжит показ последнего сезона шоу «Танцы». Съёмки нового выпуска не обошлись без эксцессов.
Шоу возобновится после длительной паузы. В новом выпуске определятся окончательные составы команд наставников. Зрители увидят танцоров, которые успели отобраться на конкурс до перерыва.
Одна из участниц шоу получила травму во время открывающего выпуск выступления. Позже она всё-таки вышла на сцену с партнёром и станцевала через боль. Ещё два участника устроили бойкот номеру, который для них поставили профессионалы проекта, и отказались исполнять его.
Было много классных номеров. Но были и другие удивления — одна пара участников отказалась танцевать подготовленный номер. Такого себе никто не позволял на проекте. Эта беспрецедентная ситуация ещё раз подтверждает, что последний сезон точно будет особенным, — приводит слова креативных продюсеров шоу Константина Обухова и Александра Романова портал Teleprogramma.pro.
Ранее наставник шоу «Танцы» Егор Дружинин рассказал, что облысел из-за тяжёлой студенческой жизни в Нью-Йорке, передавал NEWS.ru.
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