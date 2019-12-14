https://static.news.ru/photo/e843937e-1e99-11ea-818e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участники популярного проекта «Битва экстрасенсов» выразили мнение, что причиной смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) стало отравление.

Популярный артист умер в начале 2019 года в возрасте 35 лет, и многие поклонники звезды, а также друзья и родственники полагают, что Децла могли отравить. Поэтому его друг рэпер Роберт Елизарьев обратился к экстрасенсам, чтобы прояснить все обстоятельства гибели Толмацкого.

Как он умер? Его отравили. Мне идут образы, но я не буду говорить о них на камеру, — поделилась одна из участниц «Битвы» Ирина Игнатенко.

Однако, по мнению мага Дмитрия Матвеева, Децла отравили не физически, а морально. «Причина смерти — его отравили... Отравили люди своими мыслями и взглядами», — поделился экстрасенс.

Как ранее писал NEWS.ru, Москве состоится большой благотворительный концерт-трибьют, посвящённый памяти Децла. Поклонники исполнителя сами смогут решить, какие артисты смогут выступить на концерте. Для этого нужно до 15 декабря зайти в группу, посвящённую Децлу, во «ВКонтакте» и написать имена артистов, которые могли бы принять участие в трибьюте.