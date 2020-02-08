Эскорт-модель Анастасия Вашукевич, более известная под именем Настя Рыбка, продержалась в реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» только одну ночь. В команде звёзд, куда она попала, её обозвали эскортницей и предложили спать отдельно от всех, чтобы не компрометировать. В итоге Рыбка отказалась от участия в шоу и уехала на Бали.
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Наутро мужская половина коллектива выразила готовность покинуть остров, чтобы не компрометировать себя перед жёнами. В итоге вмешались продюсеры и предложили Рыбке перейти в команду зрителей. Но она заявила, что там может сложиться аналогичная ситуация, и решила покинуть проект вовсе, аргументируя тем, что хочет «спать в гостинице, а не на песке».
Как писал NEWS.ru, издательство «Эксмо» расторгло контракт на выпуск книги Go to fish секс-коуча Алекса Лесли (Александр Кириллов) о приключениях его ученицы Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич). Большая часть повествования посвящена взаимоотношениям девушки с миллиардером Олегом Дерипаской. Юристы издательства решили не рисковать, причём отказ печатать книгу приняли на стадии её полной готовности к выходу. Утверждается, что договор расторгнут «по обоюдному согласию» сторон.
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