https://static.news.ru/photo/efc06bb4-4b20-11ea-a33f-fa163e074e61_660.jpg Настя Рыбка Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Эскорт-модель Анастасия Вашукевич, более известная под именем Настя Рыбка, продержалась в реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звёзд» только одну ночь. В команде звёзд, куда она попала, её обозвали эскортницей и предложили спать отдельно от всех, чтобы не компрометировать. В итоге Рыбка отказалась от участия в шоу и уехала на Бали.

Как сообщает «Вокруг ТВ», в новом сезоне легендарного шоу племя звёзд выиграло испытание и в награду получило возможность либо поселиться на острове с запасом еды, либо пополнить команду ещё одним участником. Звёзды выбрали второй вариант, о чём вскоре очень пожалели. Появление в их компании Насти Рыбки вызвало большой переполох. Рэпер Птаха тут же заявил, что не общается с эскортницами, его поддержал хореограф и ведущий Евгений Папунаишвили. Свою компанию Рыбке предложила только резидент Comedy Woman Надежда Ангарская, но модель предпочла отказаться и в итоге ночевала отдельно от всех.

Наутро мужская половина коллектива выразила готовность покинуть остров, чтобы не компрометировать себя перед жёнами. В итоге вмешались продюсеры и предложили Рыбке перейти в команду зрителей. Но она заявила, что там может сложиться аналогичная ситуация, и решила покинуть проект вовсе, аргументируя тем, что хочет «спать в гостинице, а не на песке».

Как писал NEWS.ru, издательство «Эксмо» расторгло контракт на выпуск книги Go to fish секс-коуча Алекса Лесли (Александр Кириллов) о приключениях его ученицы Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич). Большая часть повествования посвящена взаимоотношениям девушки с миллиардером Олегом Дерипаской. Юристы издательства решили не рисковать, причём отказ печатать книгу приняли на стадии её полной готовности к выходу. Утверждается, что договор расторгнут «по обоюдному согласию» сторон.