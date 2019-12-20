https://static.news.ru/photo/a7761942-2453-11ea-93c8-fa163e074e61_660.jpg Настя Рыбка Фото: nastyarybka/vk.com/Global Look Press

Издательство «Эксмо» расторгло контракт на выпуск книги Go to fish секс-коуча Алекса Лесли (Александр Кириллов) о приключениях его ученицы Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич). Большая часть повествования посвящена взаимоотношениям девушки с миллиардером Олегом Дерипаской.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Лесли, который утверждает, что юристы издательства решили не рисковать. Причём отказ печатать книгу приняли на стадии её полной готовности к выходу. Утверждается, что договор расторгнут «по обоюдному согласию» сторон.

При этом Лесли добавил, что не смог договориться о печатании книги с ещё одним российским издательством.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Настя Рыбка, получившая известность после скандала с миллиардером Олегом Дерипаской, стала героиней программы «Осторожно, Собчак!». «Рыбка становится светской девой, а Алекс Лесли палит телезвезду», говорилось в анонсе к видео, которое появилось на YouTube-канале Ксении Собчак.