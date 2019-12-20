Издательство «Эксмо» расторгло контракт на выпуск книги Go to fish секс-коуча Алекса Лесли (Александр Кириллов) о приключениях его ученицы Насти Рыбки (Анастасия Вашукевич). Большая часть повествования посвящена взаимоотношениям девушки с миллиардером Олегом Дерипаской.
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При этом Лесли добавил, что не смог договориться о печатании книги с ещё одним российским издательством.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Настя Рыбка, получившая известность после скандала с миллиардером Олегом Дерипаской, стала героиней программы «Осторожно, Собчак!». «Рыбка становится светской девой, а Алекс Лесли палит телезвезду», говорилось в анонсе к видео, которое появилось на YouTube-канале Ксении Собчак.
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