Участник «На-На» рассказал, как часто фанатки дарили венерические «букеты»

Участник культовой группы «На-На» Владимир Политов на шоу «Секрет на миллион» рассказал ведущей НТВ Лере Кудрявцевой, что не помнит, сколько у него было поклонниц «на один раз», но хорошо помнит, как ему во время первого гастрольного тура официантка вагона-ресторана подарила букет венерических заболеваний.

На вопрос ведущей, как он это понял и что делал после заражения, Политов сообщил, что испытывал дискомфорт при мочеиспускании. А по поводу лечения он ответил: «Делал всё, что можно было сделать в походных условиях».

Я надеялся, что должны проверять здоровье сотрудников поезда. Понадеялся на её чистоту. Но после этого я стал более избирательным и аккуратным, — рассказал певец.

В целом он признался, что серьёзных отношений у него в жизни было не так много, «можно пересчитать по пальцам». Также Политов отметил, что однажды поклонница привела ребёнка и сказала, что это его. Но певец не узнал девушку и ответил, что своего единственного ребёнка он знает, а других детей у него нет.

Ранее продюсеру «На-На» Бари Алибасову врачи запретили вести половую жизнь, сообщил его сын. Сейчас музыкальный продюсер живёт в Калининграде со своей бывшей супругой Еленой Уронич. При этом он всё ещё женат на Лидии Федосеевой-Шукшиной.