Участие Киркорова в Евровидении от Молдавии предсказали в «Брате-2»

https://static.news.ru/photo/6728286a-6153-11eb-af64-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров, родившийся в Болгарии и имеющий армянские корни, будет представлять на Евровидении-2021 Молдавию. Это удивило общественность, но пользователи соцсетей нашли неожиданную связь с этим фактом: подобный поворот событий был предсказан ещё в культовом фильме «Брат-2» с Сергеем Бодровым — младшим в главной роли.

Советник министра обороны Андрей Ильницкий разместил в Twitter ироничную запись, посвящённую эпизоду из фильма, в котором герой Виктора Сухорукова обсуждает с певицей Ириной Салтыковой, сыгравшей саму себя, творчество Киркорова. Персонаж даёт понять, что он невысокого мнения о звезде эстрады.

Герой Виктора Сухорукова даёт не самую высокую оценку творчеству Киркорова, а в итоге заключает: «Одно слово — румын». Как известно, Молдавия и Румыния — соседние страны, а их народы имеют общие корни, — поясняет «Царьград» со ссылкой на Ильницкого.

Издание отмечает, что в легендарной картине есть и другие моменты, которые вполне отвечают современной действительности. Так, персонаж Сухорукова в аэропорту в США на паспортном контроле сталкивается с вопросом, не везёт ли он с собой яблоки и сало. «Вы не поняли, это карантин», — объясняют ему.

В другой сцене тот же герой пересекается с людьми, которых он сначала принял за земляков, но это оказались представители украинской мафии: «Москаль нам не земляк». В ответ на это герой назвал их бандеровцами.

Как писал NEWS.ru, Киркоров планирует покорить Евровидение в дуэте с певицей Натальей Гордиенко. Это будет вторая его попытка выступить на конкурсе после 17-го места в 1995 году. Впрочем, Киркоров неоднократно приезжал на конкурсы с певцами, для которых он писал композиции и продюсировал их. Он давно заработал неофициальное прозвище Мистер Евровидение.