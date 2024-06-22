«Убивали целый год»: Юлиан раскрыл неожиданные детали о смерти Зайцева Юлиан: Егора Зайцева целенаправленно убивали в течение года

Модельера Егора Зайцева целенаправленно убивали целый год, заявил певец Юлиан, который посетил прощание с художником в Щелково. По его словам, дизайнера «поливали грязью» со всех телеканалов, передает MK.RU. Он же был очень ранимым человеком, добавил артист.

Егора убивали целый год целенаправленно. Травили и не щадили. Поливали грязью со всех телеканалов: сколько гадких программ про него было выпущено. И вот результат! К сожалению <...> Он очень быстро от нас ушел: сгорел за несколько месяцев. Мне тебя будет очень не хватать, мой друг, — заявил Юлиан.

Ранее сообщалось, что на Жегаловском кладбище в Щелковском районе Московской области начали приготовления к похоронам сына российского кутюрье Вячеслава Зайцева. Егора похоронят в 20 метрах от отца.

Отмечается, что накануне могилу Вячеслава Зайцева, ушедшего из жизни 30 апреля 2023 года, тщательно убрали. Там остался только один букет цветов и крест. По данным Дома моды Зайцева, начало церемонии прощания с Егором Зайцевым ожидается в 12:00. Оно пройдет в храме Троицы Живоначальной в Щелково. Там же прошло прощание с Зайцевым-старшим.

Ранее подруга семьи Зайцевых Марина Синотова рассказала, что после смерти сына Вячеслава Зайцева Дом моды должен стать музеем его имени. Она отметила, что под эти цели можно было бы выделить часть здания, где желающие смогут ознакомиться с историей творческой семьи.