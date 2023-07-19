«У нас был не один кризис»: Глюк’oZa поделилась секретом долгого брака KP.RU: Глюк’oZa рассказала, как психологи помогли ей сохранить брак

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) с супругом

Певица Глюк’oZa (Наталья Чистякова-Ионова) рассказала, что сохранить 17-летний брак и справляться с кризисами ей помогали психологи и дети. Благодаря им артистка поняла, что у нее с мужем много общего, а для развода должно произойти что-то действительно серьезное, сообщает KP.RU.

Признаюсь честно, у нас был не один кризис. Все-таки 17 лет вместе. Были разные недопонимания. Сохранить семью нам помогли психологи и наши дочери, — рассказала певица.

Глюк’oZa отметила, что первое платье ей подарил будущий муж Александр Чистяков. До знакомства с ним она носила только джинсы, футболки и кроссовки. Исполнительница сама сделала мужчине предложение, несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте.

Я тогда на самом деле не собиралась замуж. Просто мы сидели на какой-то тусовке, и я в шутку сказала Саше: «Бери меня в жены, лучше ты все равно не найдешь!» А он все воспринял всерьез. Но я тогда в нас не сомневалась. Нам было кайфово вместе: общие темы для разговоров, общие ценности. Впрочем, как и сейчас, — сообщила артистка.

Глюк’oZa подчеркнула, что супруги должны быть партнерами и поддерживать друг друга. Но при этом важно иметь свой круг общения, свою работу и чувствовать себя самодостаточными личностями, чтобы испытывать взаимное уважение.

До этого психолог Александр Шахов назвал способ сохранить брак счастливым. По его словам, необходимо еще до свадьбы составить правила совместного проживания. Нужно обговорить, как будут распределяться финансы, бытовые обязанности, вопросы воспитания детей, личное пространство и социальные контакты. Шахов также отметил, что в каждой семье могут быть свои пункты и правила, которые со временем будут дополняться.