«У меня нет ничего»: Маликов высказался о зарубежной недвижимости Маликов заявил об отсутствии заграничной недвижимости и гражданств

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дмитрий Маликов

Дмитрий Маликов заявил, что у него нет заграничной недвижимости или счетов в банке. У певца нет и двойного гражданства, пишет KP.RU.

Музыкант появился на финальном концерте Фестиваля музыки в кино Soundtrack и заодно пообщался с журналистами. В беседе с сотрудниками СМИ певец коснулся темы фейков, отметив, что он уже давно к ним привык.

В последнее время писали, что я бросил жену, уехал с сыном, и вообще у меня развод и всё такое прочее. Это неправда. Но я уже давно в шоу-бизнесе, ко всему привык, — сказал Маликов, добавив, что фейки, к счастью, забываются быстро.

Исполнитель рассказал, что ни о каком разводе речи быть не может. А год назад семья переехала в новый дом, продав старый. И дом этот находится в России.

У меня за границей ничего нет: ни недвижимости, ни счетов, ни гражданств. Я люблю свою страну, мне здесь хорошо, — заключил Маликов.

Ранее мать артиста Александра Реввы Любовь Рачеева рассказала, что её сын с супругой Анжеликой и двумя дочками отдыхает в Испании. Ревва ранее не приехал на выступление на фестивале в Петербурге, а в сентябре у него запланированы концерты в Турции, на этом фоне появились слухи, что он уехал из России навсегда.