У исполнителей хита «Пчеловод» родилась дочка

Солисты группы Rasa Дарья Шейко и Виктор Попелеев стали родителями. Накануне девушка родила наследницу, о чём счастливый отец рассказал подписчикам в Instagram.
Роды, судя по всему, прошли весело, ведь за некоторое время до важного события Попелеев опубликовал видео, на котором он с Дашей, пританцовывая, идёт по коридору. Ролик счастливый отец подписал: «Идём рожать».
Некоторое время спустя он сообщил фанатам, что всё в порядке.
Всем спасибо за поздравления! У нас всё прекрасно, завтра выйдем на связь. Привет всем от дочки, — сказал Попелеев.
Пара не скрывала беременность и рассказала об этом подписчикам с помощью трогательного видео. На кадрах Виктор целовал Дашу в округлившийся живот и признавался ей в любви. При этом артист рассказал, что дочку они зачали до пандемии.
В комментариях поклонники стали называть их дочку «мини-пчелой» и отметили, что теперь паре нужно написать новый хит.
Как писал NEWS.ru, певица Нюша хочет взять двухгодовалую дочь Симбу в бэк-вокалистки.