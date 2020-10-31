У исполнителей хита «Пчеловод» родилась дочка

https://static.news.ru/photo/39c9c3fe-1c3b-11eb-9fb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/vitya.rasa

Солисты группы Rasa Дарья Шейко и Виктор Попелеев стали родителями. Накануне девушка родила наследницу, о чём счастливый отец рассказал подписчикам в Instagram.

Роды, судя по всему, прошли весело, ведь за некоторое время до важного события Попелеев опубликовал видео, на котором он с Дашей, пританцовывая, идёт по коридору. Ролик счастливый отец подписал: «Идём рожать».

Некоторое время спустя он сообщил фанатам, что всё в порядке.

Всем спасибо за поздравления! У нас всё прекрасно, завтра выйдем на связь. Привет всем от дочки, — сказал Попелеев.

Пара не скрывала беременность и рассказала об этом подписчикам с помощью трогательного видео. На кадрах Виктор целовал Дашу в округлившийся живот и признавался ей в любви. При этом артист рассказал, что дочку они зачали до пандемии.

В комментариях поклонники стали называть их дочку «мини-пчелой» и отметили, что теперь паре нужно написать новый хит.

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