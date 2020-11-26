У бывшей ведущей «Орла и решки» случился выкидыш

https://static.news.ru/photo/7c576658-305f-11eb-9588-fa163e074e61_660.jpg Фото: nevedrova/Instagram.com

Бывшая ведущая популярного шоу путешественников «Орёл и решка» Натали Неведрова потеряла ребёнка в результате выкидыша на третьем месяце беременности. Об этом бывшая звезда проекта сообщила общественности сама.

В своём Instagram Неведрова опубликовала пост о том, что хотела бы нарушить молчание и, наконец, рассказать о случившемся своей пятилетней дочери Мари-Николь. По словам телеведущей, дочь очень ждёт появления сестры или брата и уже предложила назвать сестрёнку Аней.

Я до сих пор не рассказала Мари-Николь, что малыш, который должен был родиться, как и она в мае, у меня в ближайшее время не появится <...>. И с одной стороны, меня конфузит от того, что сказать хоть что-то надо, а с другой, то, что я вру ей, — призналась Неведрова.

Она написала, что всякий раз «стоит как дурак» перед дочерью и «улыбается, кивая» вместо того, чтобы рассказать о выкидыше. Мари-Николь, по словам звезды, понимает её лучше других и всякий раз говорит о своей любви к маме по поводу или без него.

И надеяться, что она забудет, тоже так себе идея. Об этом нужно сказать. Собраться и сказать. Я обрела двоих детей к 30 годам. Никто и ничто не может сломить меня быть лучшей мамой для них, — написала Неведрова.

31-летняя Натали Неведрова уже шесть лет замужем за продюсером Евгением Машковым. У семейной пары есть двое детей — дочь Мари-Николь, родившаяся в 2015 году, и сын Мартин, который появился на свет прошлой зимой.

Как сообщал NEWS.ru, ранее доцент кафедры репродуктивной медицины и хирургии ФДПО МГМСУ им А. И. Евдокимова рассказала, какие факторы резко повышают риск выкидыша у женщин. По её словам, к выкидышу может привести, в частности, избыточный вес будущей мамы.

Напомним, выкидыш ранее пережила и известная певица Валерия, которая призналась, что потеряла их общего с продюсером Иосифом Пригожиным ребёнка в самом начале их отношений.