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Певица Валерия призналась, что потеряла ребёнка от продюсера Иосифа Пригожина в самом начале их отношений.

Звезда заболела гриппом, после чего начала в больших дозах употреблять антибиотики, чтобы справиться с болезнью. По её словам, она не знала, что беременна. А когда поняла, что находится в положении, обратилась к врачам. Они посоветовали ждать и надеяться на лучшее. Но через некоторое время произошло отторжение плода.

Мне нужно было лететь на следующий день на гастроли — вот так мы и пережили это, в работе, — рассказала артистка в ходе передачи «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Ранее News.ru писал, что Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили продать свою зарубежную недвижимость. Речь идёт о домике в Швейцарии и квартире в Арабских Эмиратах. Они покупали недвижимость из-за детей, но те уже выросли, живут своей жизнью и не приезжают туда.