Российская певица Татьяна Овсиенко настолько увлеклась омолаживающими процедурами, что поклонники перестали её узнавать.
Новый образ звезды 1990-х годов показал продюсер Бари Алибасов, который
Девочки, все помнят, в чём секрет женского счастья? — спросил он у подписчиков, добавив, что прекрасная Овсиенко должна напомнить.
Без этой подсказки 53-летнюю исполнительницу хита «Женское счастье» фолловеры могли и не узнать. Об этом они указали в комментариях: «Я подумала сначала, что это Ксения Стриж», «С Успенской, наверное, одного хирурга посещали», «От Овсиенко остались только глаза», «На кого она стала похожа? Тётка надутая», «Ужасные губы у Овсиенко и щёки. Что вы качаете в своё лицо?», «Ну нифига себе, как её раздуло-то!».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева поделилась снимками из очередного отпуска в Дубае. На одном из них лицо телеведущей будто рассечено на две половины. В Эмиратах телеведущая отдыхает вместе с мамой. Возможно, фото оказалось «произведением» родительницы Кудрявцевой. Поклонники наперебой засыпали телеведущую вопросами, всё ли у неё в порядке.
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