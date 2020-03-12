https://static.news.ru/photo/bf24e20a-64c5-11ea-927e-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Овсиенко в 2008 году Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press

Российская певица Татьяна Овсиенко настолько увлеклась омолаживающими процедурами, что поклонники перестали её узнавать.

Новый образ звезды 1990-х годов показал продюсер Бари Алибасов, который опубликовал совместную с певицей фотографию на своей странице в Instagram.

Девочки, все помнят, в чём секрет женского счастья? — спросил он у подписчиков, добавив, что прекрасная Овсиенко должна напомнить.

Без этой подсказки 53-летнюю исполнительницу хита «Женское счастье» фолловеры могли и не узнать. Об этом они указали в комментариях: «Я подумала сначала, что это Ксения Стриж», «С Успенской, наверное, одного хирурга посещали», «От Овсиенко остались только глаза», «На кого она стала похожа? Тётка надутая», «Ужасные губы у Овсиенко и щёки. Что вы качаете в своё лицо?», «Ну нифига себе, как её раздуло-то!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лера Кудрявцева поделилась снимками из очередного отпуска в Дубае. На одном из них лицо телеведущей будто рассечено на две половины. В Эмиратах телеведущая отдыхает вместе с мамой. Возможно, фото оказалось «произведением» родительницы Кудрявцевой. Поклонники наперебой засыпали телеведущую вопросами, всё ли у неё в порядке.