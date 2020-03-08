https://static.news.ru/photo/cbe1b740-626b-11ea-b9ba-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Погодные условия стали причиной отмены концерта Игоря Николаева в Саранске, который должен был пройти 9 марта. Рейс, на котором собирался вылететь музыкант, был отложен.

Об этом композитор сообщил сам в Instagram, где опубликовал фото, на котором удручённо разводит руками. Николаев пишет из Шереметьево, что рейс его задержан.

Сегодня не судьба! Концерт переносится на 12 марта по причине метеоусловий Саранска! Очень жду встречи с вами, друзья! — подписал снимок певец.

На 10 марта у музыканта намечен концерт в Пензе, затем он собрался сделать перерыв до конца месяца. Поклонники артиста пишут в комментариях, что тоже очень ждут Николаева, хотя его концерт и выпадает на рабочий день.

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Игорь Николаев в честь празднования Дня защитника Отечества опубликовал в своём Instagram фото, на котором он запечатлён во время службы в армии.