Сегодня не судьба! Концерт переносится на 12 марта по причине метеоусловий Саранска! Очень жду встречи с вами, друзья! — подписал снимок певец.
На 10 марта у музыканта намечен концерт в Пензе, затем он собрался сделать перерыв до конца месяца. Поклонники артиста пишут в комментариях, что тоже очень ждут Николаева, хотя его концерт и выпадает на рабочий день.
Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Игорь Николаев в честь празднования Дня защитника Отечества опубликовал в своём Instagram фото, на котором он запечатлён во время службы в армии.