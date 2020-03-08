Игорь Николаев Игорь Николаев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Погодные условия стали причиной отмены концерта Игоря Николаева в Саранске, который должен был пройти 9 марта. Рейс, на котором собирался вылететь музыкант, был отложен.

Об этом композитор сообщил сам в Instagram, где опубликовал фото, на котором удручённо разводит руками. Николаев пишет из Шереметьево, что рейс его задержан.

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Сегодня не судьба! Концерт переносится на 12 марта по причине метеоусловий Саранска! Очень жду встречи с вами, друзья! — подписал снимок певец.

На 10 марта у музыканта намечен концерт в Пензе, затем он собрался сделать перерыв до конца месяца. Поклонники артиста пишут в комментариях, что тоже очень ждут Николаева, хотя его концерт и выпадает на рабочий день.

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Игорь Николаев в честь празднования Дня защитника Отечества опубликовал в своём Instagram фото, на котором он запечатлён во время службы в армии.

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