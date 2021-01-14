Тренер по единоборствам посоветовал Железнякову не связываться с Плющенко

https://static.news.ru/photo/8fbca454-5749-11eb-bd77-fa163e074e61_660.jpg Александр Липовой Фото: aleksandrlipovoy/instagram.com

Тренер по единоборствам Евгения Плющенко Александр Липовой прокомментировал конфликт спортсмена и хореографа Алексея Железнякова.

То, что он отказался, — это Железняков мудро поступил. Людям хочется жести, вот они и стравливают простого парня. Если говорить, что произошло бы, если бы Железняков вышел на ринг, то была бы странная челюсть, а ещё сотрясение мозга, — отметил Липовой, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Некоторое время назад Железняков в социальной сети обратился к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко с угрозами. Специалист захотел подраться с фигуристом на ринге без правил, а также заткнуть ему его «неблагодарный поганый рот». Плющенко принял вызов. При этом двукратный олимпийский чемпион отметил, что даже не знает, как выглядит Железняков.

Ранее NEWS.ru писал, что хореограф из группы заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков извинился перед двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко за произошедший между ними конфликт.