Топалов эмоционально отреагировал на травлю Тодоренко

https://static.news.ru/photo/acc900a6-87b5-11ea-a521-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов Фото: vladtopalovofficial/instagram.com

Певец и супруг Регины Тодоренко — Влад Топалов — в Instagram ответил хейтерам на травлю жены после её высказывания о домашнем насилии, после чего телеведущую лишили звания «Женщины года» по мнению журнала Glamour.

По словам исполнителя, он всегда будет на стороне своей возлюбленной и готов защищать семью до конца, правы они или нет. Кроме того, музыкант посоветовал хейтерам высказывать претензии лично ему, а не травить Тодоренко.

Хрупкая, нежная, ранимая, молодая, честная, самая добрая и, конечно, как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться, — написал Топалов на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что Регина Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применили физическую силу, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова.