Бывшая супруга режиссёра Егора Кончаловского актриса Любовь Толкалина обвинила россиян в «невежестве, узости мышления, недостатке образования, внутренней темноте». Причиной упрёков со стороны звезды стали негативные комментарии под её публикацией, посвящённой покойному фотографу Петеру Линдбергу.
Актриса опубликовала фотографию обнажённых женских бёдер. Она сопроводила снимок подписью: «Линдберг умер. Да здравствует Линдберг».
Подписчики актрисы посчитали её чересчур эротичной. Они пожурили Толкалину, что за её блогом могут следить и совсем юные поклонники, а подобное зрелище вовсе не предназначено для их глаз.
Подобная реакция пользователей рассердила актрису. По её словам, фотография была сделана не Линдбергом. Она отметила, что это была съёмка для проекта, о котором она намерена рассказать чуть позже. Актриса подчеркнула, что отключила комментарии из-за «потоков невежества».
Актриса следом за провокационной фотографией сделала
Ранее Толкалина рассказала News.ru, что у её дочери Марии появился бойфренд.