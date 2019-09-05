https://static.news.ru/photo/1058c25c-d058-11e9-a8f3-fa163e074e61_660.jpg Любовь Толкалина Фото: Ali Magomedov/Global Look Press

Бывшая супруга режиссёра Егора Кончаловского актриса Любовь Толкалина обвинила россиян в «невежестве, узости мышления, недостатке образования, внутренней темноте». Причиной упрёков со стороны звезды стали негативные комментарии под её публикацией, посвящённой покойному фотографу Петеру Линдбергу.

Актриса опубликовала фотографию обнажённых женских бёдер. Она сопроводила снимок подписью: «Линдберг умер. Да здравствует Линдберг».

Подписчики актрисы посчитали её чересчур эротичной. Они пожурили Толкалину, что за её блогом могут следить и совсем юные поклонники, а подобное зрелище вовсе не предназначено для их глаз.

Подобная реакция пользователей рассердила актрису. По её словам, фотография была сделана не Линдбергом. Она отметила, что это была съёмка для проекта, о котором она намерена рассказать чуть позже. Актриса подчеркнула, что отключила комментарии из-за «потоков невежества».

Актриса следом за провокационной фотографией сделала публикацию , перечислив всё то, что считает болезнью современного русского человека: «невежество, узость мышления, недостаток образования, внутренняя темнота, отсутствие желания учиться и интересоваться мировым культурным наследием, истовое желание все свести к пошлости».

Ранее Толкалина рассказала News.ru, что у её дочери Марии появился бойфренд.