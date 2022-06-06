Толкалина и Кончаловский сошлись из-за ребенка Актриса Любовь Толкалина и режиссер Егор Кончаловский воссоединились в день рождения дочери

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина. Архивное фото

Режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина воссоединились в честь дня рождения общей дочери Маши, рассказала сама артистка в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Помимо этого, поводом для встречи Кончаловского и Толкалиной послужило открытие художественной выставки дочери.

Машеньке 21. И вся наша прекрасная семья и друзья собрались, чтобы обняться по этому поводу в галерее Граунд Солянка на открытии первой Марусиной выставки, — сообщила актриса в соцсети, приложив совместные фотографии.

Поклонники Толкалиной отреагировали на это сообщение с должным восхищением.

Как приятны достижения детей! Это ни с чем не сравнимые ощущения в жизни! — поделилась эмоциями одна из подписчиц.

Другая поклонница написала, что «Машуля — потрясающая девочка. Красивая, талантливая, вдумчивая и сама пироги печет».

Несмотря на наличие общего ребенка, официально Толкалина и Кончаловский никогда не состояли в общем браке. О том, почему так произошло, режиссер рассказал в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио».

Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Стабильность — не про нее. Люба — очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно сосуществовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в этом плане тяжело, — заявил Кончаловский.

Также 56-летний режиссер подчеркнул, что втайне от прессы женился на адвокате Марии Леоновой. У пары имеется совместный ребенок — сын Тимур, которого Мария родила в 2017 году.

Да, мы расписались. Без каких-то помп, но с рестораном, — рассказал Кончаловский в интервью изданию StarHit.

Ранее российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев представил публике единственного сына Михаила. Они вместе появились в студии «Звезды сошлись» на НТВ.