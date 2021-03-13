«Точно Гальцев»: зрители назвали артиста-Неваляшку на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/347aa12a-8513-11eb-a888-96000091f725_660.jpg Юрий Гальцев Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Зрители шоу «Маска» пришли к единодушному мнению, кто скрывается в костюме Неваляшки. По их мнению, это Юрий Гальцев, который начинал свою карьеру как музыкант, о чём не раз рассказывал со сцены.

В последнем выпуске Неваляшка исполнил зажигательную песню охотников за привидениями, ещё больше убедив всех, что под маской куклы скрывается Гальцев. Талантливый разножанровый артист действительно способен не только с искрящимся юмором читать смешные монологи, но и исполнять композиции, начиная от тяжёлого рока до пародий от Бандерлогина-Бочковского.

К тому же в его подсказках прозвучали фразы о ветре и воробьях, что зрители сразу расценили как намёк на друзей пародиста — Геннадия Ветрова и Елену Воробей.

«Однозначно Гальцев», «Воробьи, ветер... Неужели Гальцев? (намёк на Воробей и Ветрова) Может быть, но слишком в лоб. Но это точно кто-то из юмористов», «Честно, не знала, что Юрий Гальцев так петь умеет. Каждый раз после выступления Неваляшки ползаю под столом, ища свою нижнюю челюсть. А сегодня она меня ещё и насмешила», «Какой на фиг Пьеха? Там кто-то мегакрутой, Гальцев!», гадают пользователи в комментариях.

Зрители абсолютно единодушны в одном: у артиста есть все шансы стать победителем этого сезона. «Классно спел, потрясающе, такой креативный вкус у Неваляшки, шикарно», «Неваляшка — супер! Очень буду ждать в финале!», «Неваляшка — кумир!», наперебой осыпают артиста похвалами зрители.

Ранее NEWS.ru сообщал, что зрители шоу «Маска» восхитились достойным уходом из шоу Юрия Стоянова, выступавшего в костюме Банана. Артист покорил публику своим позитивом, талантом, теплотой.