Ведущий Первого канала рассказал, как Зейналова предсказала его женитьбу

https://static.news.ru/photo/2d6b012c-b72c-11eb-81ef-96000091f725_660.jpg Тимур Соловьёв Фото: instagram.com/timursolovyev

Ведущий Первого канала Тимур Соловьёв в январе 2021-го впервые стал отцом. Супруга Анна подарила ему дочь Сияну. Журналист признался, что не предполагал скорую перемену в личной жизни. Они познакомились в общей компании, сначала мужчина не обращал на девушку особого внимания, однако его коллега по эфиру Светлана Зейналова сразу рассмотрела в ней будущую возлюбленную Соловьёва, буквально предсказав женитьбу, передаёт портал WomanHit.ru.

Можно сказать, первое наше романтическое свидание произошло в присутствии Светы [Зейналовой]. И она, посмотрев на нас с Аней со стороны, сказала: «Тимур, эта девушка будет твоей женой. Давай, вперёд!» <...> У неё (у Зейналовой. — NEWS.ru) вообще есть что-то такое — дар, умение заглядывать в будущее. Не знаю, что это, может, интуиция — но работает, — отметил журналист.

По его словам, он не жалеет, что расстался со статусом холостяка, присутствовал при родах. Соловьёв признался, что испытал «переживания из разряда экстремальных» и словами их описать невозможно. Единственное, что остаётся, продолжает ведущий, — переживать за супругу и за медиков.

Понимаете, семейная жизнь — это просто другая роль. Ты не ломаешь себя, а органично переходишь, условно, из одного кино в другое. У тебя просто начинается другая жизнь, — резюмировал Соловьёв.

Тимур и Анна поженились в августе 2020 года. Они долгое время скрывали беременность. Для ведущего это первый ребёнок, а вот его жена стала мамой во второй раз.

Ранее сообщалось, что певица Алсу продемонстрировала подписчикам в Instagram таланты двух подросших дочерей — Сафины и Микеллы. Она показала, как девочки играют на рояле. Их музыкальные способности высоко оценили поклонники звезды. Артистка опубликовала два видео с игрой каждой дочери по отдельности. Дети сидят в роскошной гостиной за роялем белого цвета. Поклонников исполнительницы восхитили навыки Сафины и Микеллы.