Тимати резко ответил раскритиковавшему «Премию МУЗ-ТВ» Давлетярову

https://static.news.ru/photo/950a72d0-c740-11eb-8f36-96000091f725_660.jpg Тимати Фото: City News Moskva/Global Look Press

Тимати в резкой форме ответил бывшему главе телеканала МУЗ-ТВ Арману Давлетярову на критику национальной музыкальной премии. Экс-гендиректор телеканала раскритиковал церемонию вручения премии, на что рэпер ответил ему в Instagram.

Арман, добро пожаловать по обратную сторону баррикад. По разному было вчера, но не было ключевого: не было генерального директора в первом ряду, которому со сцены каждый артист поёт дифирамбы, такого действительно нет ни на Грэмми, ни на Брит Эвордс, бро, — написал музыкант в комментариях к посту Давлетярова.

.instagram.com/arman_dav/

Церемония вручения премии МУЗ-ТВ в этом году впервые за много лет прошла без своего создателя. Арман Давлетяров прекратил сотрудничество с телеканалом с января этого года. Несмотря на это, ему продолжают писать гневные реплики по поводу организации «Премии», на то экс-глава МУЗ-ТВ посчитал нужным публично ответить.

Давлетяров прошёлся по персонажам, прошагавшим по красной дорожке, напомнил об отсутствии некоторых важных номинаций и достойных премии артистов.

Почему, когда мы совсем недавно смотрели в этом году Грэмми или Брит Эвордс, там очень красиво существуют вместе и молодые артисты, и уже ставшие мэтрами их коллеги? — недоумевал Давлетяров.

Бывшего руководителя телеканала поддержали многие знаменитости. Тимати в отличие от них выступил против точки зрения бывшего генерального директора.

Как сообщалось ранее, бывший директор МУЗ-ТВ Арман Давлетяров остался разочарован «Премией МУЗ-ТВ» в этом году. Экс-гендиректор национальной телевизионной премии в области музыки крайне негативно высказался о мероприятии, которое вот уже несколько дней обсуждают россияне.