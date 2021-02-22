Тимати пригрозил Решетовой запретом на общение с сыном

Экс-возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова опубликовала в социальной сети видео, на котором видно, как их общий сын Ратмир копирует походку звёздной мамы на каблуках.
Женщину рассмешила пародия ребёнка, а отцу мальчика стало не до смеха. Музыкант осудил Решетову за то, что она приучает Ратмира к женским манерам.
Знал же, что нельзя с тобой сына надолго оставлять, — написал музыкант под постом Анастасии.
Фанаты заступились за модель и намекнули певцу на то, что ему не помешало бы научиться смотреть на некоторые ситуации с юмором.
Она из него сделает настоящего, любящего мужчину, без ненужного эго, как у вас, — отметил один из пользователей Сети.
Ранее поклонники раскритиковали снимок, который в социальной сети опубликовала 25-летняя Решетова. На снимке девушка предстала в образе total black. Чёрные платье и пиджак подчеркнули тёмные локоны модели, а макияж многим подписчикам показался слишком агрессивным. Поклонники упрекнули знаменитость в злоупотреблении скульптурирующей косметикой, которая придала её худому лицу болезненный вид. Однако больше всего интернет-пользователей смутил нос Решетовой, писал NEWS.ru.