Решетову сравнили с Майклом Джексоном из-за исчезнувшего носа

https://static.news.ru/photo/d0d2f8da-609a-11eb-94e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поклонники раскритиковали снимок, который в социальной сети опубликовала 25-летняя модель Анастасия Решетова.

На снимке девушка предстала в образе total black. Чёрные платье и пиджак подчеркнули тёмные локоны модели, а макияж многим подписчикам показался слишком агрессивным. Поклонники упрекнули знаменитость в злоупотреблении скульптурирующей косметикой, которая придала её худому лицу болезненный вид.

Больше всего интернет-пользователей смутил нос Решетовой. В Сети даже стали сравнивать брюнетку с Майклом Джексоном, который часто прибегал к услугам пластических хирургов, а под конец жизни и вовсе был вынужден носить маску, чтобы скрыть последствия своих экспериментов.

Зачем вы все уменьшаете нос! Уже у половины он вообще отвалился! Одни Волан-де-Морты, а не бабы! Берегите свои носы, — возмутился один из поклонников.

11 сентября стало известно, что рэпер Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. Модель сообщила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира, писал NEWS.ru.