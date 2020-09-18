Тимати покинул Black Star и заявил, что не будет «раскручивать» артистов

https://static.news.ru/photo/ac8707cc-fa43-11ea-86c2-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: timatiofficial/instagram.com

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) покинул музыкальный лейбл Black Star и сообщил, что больше не будет заниматься «раскруткой» артистов.

Он отметил, что это достаточно несправедливый бизнес.

Но имея большой опыт работы с артистами, я понимаю, что это дело неблагодарное. Ты в итоге всегда окажешься виноватым, а артист окажется красавчиком. Что бы ты ни делал, сколько бы денег в него ни вложил, все равно на тебя будут смотреть как на узурпатора, поливать грязью и считать, что успех пришел к артисту просто потому, что он такой замечательный, — привели слова Тимати на портале peopletalk.ru.

Рэпер уже заявлял, что перерос лейбл и теперь у него в жизни другие интересы и ценности.

Как писал NEWS.ru ранее, модель Анастасия Решетова ответила на обвинения в хайпе на разводе, что не стала бы делать шоу из личной жизни. Она намекнула, что многое в их отношениях с музыкантом «оставалось за кадром», видимо, поэтому расставание звёздной пары не принимают всерьёз. Модель подчеркнула, что для неё институт семьи — самый важный аспект в жизни.