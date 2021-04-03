Тимати назвал свой настоящий рост

https://static.news.ru/photo/66f6584a-c9e1-11e9-8e82-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: City News Moskva/Global Look Press

Рэп-исполнитель Тимати назвал свой рост. Это произошло в рамках шоу «Холостяк» на ТНТ.

Тимати является героем нового сезона шоу. За его благосклонность борются 15 девушек модельной внешности и соответствующего рота.

При знакомстве с очередной претенденткой на своё сердце, Тимати удивился росту девушки в 180 сантиметров. Он сразу предложил ей помериться с ним в этом показателе.

Я всегда считал, что мой рост — 175 сантиметров. Давай померимся, — сказал рэпер.

Девушка поинтересовалась, не комплексует ли Тимати, когда с ним рядом девушка, чей рост превышает его собственный. Однако исполнитель ответил, что ему «просто интересно».

В конце шоу Тимати должен определиться, кто из девушек ему нравится больше всего и подарить ей кольцо.

Ранее NEWS.ru писал о том, что шоу «Холостяк» с главным героем Тимати зрители окрестили шоу двойников его бывших жён. Все 15 участниц, которые добиваются расположения рэпера, как две капли воды похожи на Алёну Шишкову и Анастасию Решетову.