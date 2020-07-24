TikTok-блогер обвинила Гошу Куценко в домогательствах

https://static.news.ru/photo/53c65952-cdbc-11ea-bf77-fa163e074e61_660.jpg Гоша Куценко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

TikTok-блогер Алина записала два видео, в которых сообщила, что актёр Гоша Куценко делал ей непристойные предложения и не обращал внимания на её отказы.

По словам девушки, актёр, имя которого она сначала не называла, писал ей сообщения в Instagram. Пойти с ней в ресторан или бар он отказался.

Я так понимаю, что у этого актёра были на меня какие-то планы, потому что однажды после моего отказа приехать на вечеринку он стать сыпать сообщениями в течение следующих четырех часов, — рассказала она.

По её словам, он настойчиво звал её на вечеринку. Одно из сообщений, которое гласило «Тут так вкусно», насторожило блогера, передаёт StarHit.

То есть он серьезно думал, что я передумаю и приеду после такого? — поделилась девушка.

Она также показала скриншоты переписки, благодаря которым стало понятно, что речь идёт о Гоше Куценко. При этом блогер заверила, что выложила сообщения только с разрешения актёра. Она подчеркнула, что поделилась этой историей для того, чтобы другие мужчины сразу понимали и принимали отказ девушек.

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