Тест ДНК выявил настоящего отца актрисы Екатерины Волковой

https://static.news.ru/photo/9b571444-869b-11eb-aa5b-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тест ДНК помог актрисе Екатерине Волковой выявить своего предполагаемого биологического отца. Ранее таковым она считала Юрия Волкова, который ушёл из семьи, когда актриса была совсем маленькой. Однако два года назад с Екатериной связался некий Александр Богданов, который заявил, что именно он является настоящим родителем женщины.

Родители Екатерины Волковой расстались после измены мужа. На руках у женщины остались дочь Екатерина и сын Евгений. Сейчас актриса признаётся, что тема отцовства всегда была для неё болезненной.

Я практически 30 лет после того, как он ушёл из моей жизни, просто не произносила слово «папа». Для меня это была психологическая травма. Потом мне говорили психологи, что я искала этого мужчину в мужьях, — рассказала она в эфире шоу «На самом деле» на Первом канале.

В 2018 году с Екатериной Волковой связался некий Александр Богданов. Мужчина заявил, что он — настоящий отец женщины. Актриса была обескуражена, но одновременно счастлива. Мужчина рассказал, что много лет искал свою наследницу. В подтверждение правоты своих слов Богданов поделился малоизвестными фактами о матери Екатерины, показал её редкие фото.

При этом реакция матери актрисы на появление Александра Богданова оказалась очень агрессивной. женщина не отрицала, что они знакомы, однако обвинила мужчину в мошенничестве и потребовала прекратить любое общение. Также она отрицает наличие между ними каких-либо отношений в прошлом.

Сам Богданов настаивал, что они встречались с Галиной Волковой, когда та состояла в законном браке с Юрием, и именно этот роман стал причиной развала семьи.

Муж узнал о нашем романе. Это тяжёлая история... Между нами произошла драка, когда родилась Катя. Я пришёл и доказывал ему, что это моя дочь, — сообщил Богданов.

Никто не гулял. Ребёнок родился в большой любви. Да, драка была, но ты ещё и фотографии украл! Хочешь опорочить меня, — заявила в ответ Галина Волкова.

В результате редакция шоу помогла родственникам провести генетическую экспертизу. В эфире было объявлено, что вероятность того, что Юрий Волков является биологическим отцом актрисы, составляет 99,9%. В этой связи слова Александра Богданова о его отцовстве оказались ложными.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актриса Екатерина Волкова назвала гонорары российских артистов.