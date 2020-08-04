Телеведущий Александр Гордон тайно развёлся с четвёртой женой

https://static.news.ru/photo/5f3e3398-d642-11ea-a8e5-fa163e074e61_660.jpg Александр Гордон Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Ведущий Первого канала Александр Гордон несколько недель назад расторг свой брак с Нозанин Абдулвасиевой. По данным СМИ, мужчина не афишировал эту информацию.

Как пишет издание StarHit, документы на развод подала 26-летняя супруга телеведущего. Свидетельство о расторжении брака она получила 17 июля, в день своего рождения. Решение вынес мировой судья Пресненского районного округа столицы.

Никаких прений между супругами не было, все вопросы касательно алиментов и имущества пара решила в досудебном порядке, — рассказали журналистам в пресс-службе суда.

Гордон и Абдулвасиева поженились в 2014 году. Телеведущий утверждал, что 30-летняя разница в возрасте не имеет значения. За время совместной жизни у пары родились двое сыновей — Александр, которому сейчас шесть лет и Фёдор, которому три.

56-летний Гордон четыре раза был женат. Первой супругой телеведущего была Мария Вердникова, с которой он жил в США. Позже Гордон был в гражданском браке с актрисой Наной Кикнадзе. Второй женой телеведущего стала Екатерина Прокопьева, которая потом оставила фамилию мужа. Теперь она известна всем как Катя Гордон. В 2011 году телеведущий женился в третий раз на 18-летней Нине Щипиловой.

NEWS.ru писал, что Гордон поссорился с дизайнерами шоу «На дачу». Телеведущему не понравилась идея специалистов по благоустройству территории загородного дома. Работники решили убрать заросли на краю дачного участка, что возмутило Гордона.