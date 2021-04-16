Текст песни Манижи «Русская женщина» номинирован на премию Eurostory Award

https://static.news.ru/photo/385d3f7e-9ebc-11eb-965c-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Текст трека певицы Манижи «Русская женщина», с которой исполнительница поедет на музыкальный конкурс «Евровидение» представлять Россию, номинировали на премию Eurostory Award. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщили представители пресс-службы организаторов.

Как стало известно в пятницу, текст композиции номинировали на премию Eurostory Award. На эту награду традиционно претендуют пять лучших, по мнению организаторов конкурса, текстов треков для Евровидения.

Чтобы подчеркнуть искусство написания текстов песен, в пятый раз организовывается конкурс Eurostory Best Lyrics Award. Награда вручается за лучший текст песни, — говорится в сообщении организаторов песенного конкурса.

В прошлый раз приз за лучшую лирику получили музыканты с Украины.

Ранее сама артистка раскрыла смысл песни. По её словам, саркастичная лирика песни «Русская женщина» родилась из общения с людьми, которые считают важным высказывать своё «авторитетное» мнение. В частности, эти люди нередко советовали Маниже похудеть или задавали бестактные вопросы, к примеру, о детях.

Как передавал NEWS.ru, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал песню «Русская женщина» певицы Манижи, которую она представит на Евровидении. Он рассказал, что прочитал текст песни и ничего не понял.