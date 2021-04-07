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«Бред»: спикер Заксобрания Петербурга прокомментировал песню Манижи

17:05, 07 апреля 2021 12
Манижа Манижа Фото: manizha/instagram.com

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал песню Russian Woma певицы Манижи, которую она представит на Евровидении, сообщает «МК в Санкт-Петербурге». 

Он рассказал, что прочитал текст песни и ничего не понял.

Что касается текста песни Манижи, вы сами-то текст читали? Можно испугаться и перейти к буйному или тихому помешательству. Я, например, в этом тексте так ничего и не понял, — заявил Макаров на брифинге.

Он добавил, что не хочет больше обсуждать эту тему и комментировать этот бред. Для него шоу-бизнес — это другая планета, отметил Макаров.

Где шоу-бизнес, где Евровидение и где полковник! Для меня это совсем другая планета, — сказал председатель Заксобрания, который к тому же является ещё и полковником запаса.

Песню Манижи также жёстко раскритиковал и музыкальный критик Сергей Соседов. Как заявил он в беседе с NEWS.ru, композиция унижает образ русской женщины и является «чудовищной» провокацией. По мнению эксперта, сама по себе эта песня — непрофессионально сделанная шумовая конструкция без формы.

Ранее сообщалось, что московские следователи начали проверку песни певицы Манижи Сангин, выступающей под сценическим псевдонимом Manizha. Причиной этого стало обращение, в котором в композиции для международного конкурса усмотрели признаки экстремизма.

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