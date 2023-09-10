«Тебе не 15 лет!»: Собчак осудила новый клип Моргенштерна в стиле шансон Собчак сравнила новый клип Моргенштерна «Черный русский» с песнями Шуфутинского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале выступила с критикой последней композиции рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По ее словам, клип «Черный русский», в котором показана драка в ресторане во время свадебного застолья, напоминает песни звезд шансона Михаила Шуфутинского и Михаила Круга. Собчак заявила, что Моргенштерн может лучше, и посоветовала ему искать «другие пути» в творчестве.

Посмотрела твой клип, Алишер. Тебе, извини меня, не 15. Понятно, что татуировки уже не смыть, но творчество взрослее не обязательно переходит в шансон, в Шуфутинского. Нет, есть другие пути, мой дорогой. Так что, как говорится, не очко обычно губит, а к одиннадцати — туз. Ты можешь лучше, друг мой! — заявила Собчак.

Моргенштерн после выхода ролика «Черный русский» в своем Telegram-канале заявил, что ему удалось вывести шансон в российские топ-чарты.

Исполнитель поблагодарил поклонников, которые скачивали и слушали новую композицию.

Огромная благодарность от сердца. В 2023 году в топ-чарте шансон от Моргенштерна, который еще и является рекламой игры. Это что за сюр? — сказал певец.

До этого Моргенштерн ответил на видео краснодарских пенсионерок, называющих себя «отрядами Путина», которые запретили ему возвращаться в Россию и обвинили в «продаже души за доллары». Музыкант заявил, что продал душу за рубли, и под песню Михаила Круга порвал 100-долларовую купюру.

Ранее Моргенштерн признался, что жалеет об эмиграции в США, и попросил прощения за то, что покинул Россию. Он заявил, что скучает по родине, и выразил надежду, что однажды вернется в российские чарты.

Музыкант рассказал, что в США ему не понравилось и он не стал бы там никогда жить. По его словам, он пытался покорить американскую публику и записать треки с местными коллегами, но не вышло. Также Моргенштерн выразил надежду, что за время отсутствия еще не потерял связь с родной публикой.