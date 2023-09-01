«За рубли душу продал»: Моргенштерн ответил «отрядам Путина» Моргенштерн порвал 100-долларовую купюру в ответ на критику «отрядов Путина»

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Рэпер Алишер Моргенштерн

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ответил на видео краснодарских пенсионерок, называющих себя «отрядами Путина», которые запретили ему возвращаться в Россию и обвинили в «продаже души за доллары». В своем Telegram-канале музыкант заявил, что продал душу за рубли, и под песню Михаила Круга порвал 100-долларовую купюру.

Бабулечки мои, родненькие, не продавал я душеньку свою за доллары американские. Я давно ее за рубли продал, — заявил исполнитель.

Ранее Моргенштерн признался, что жалеет об эмиграции в США, и попросил прощения за то, что покинул Россию. Он заявил, что скучает по родине, и выразил надежду, что однажды вернется в российские чарты.

Музыкант рассказал, что в США ему не понравилось и он не стал бы там никогда жить. По его словам, он пытался покорить американскую публику и записать треки с местными коллегами, но не вышло. Также Моргенштерн выразил надежду, что за время отсутствия еще не потерял связь с родной публикой.

В июне рэпера оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в трех публикациях в Telegram-канале.

Его адвокат Александр Никитин тогда заметил, что подзащитный писал посты за пределами России и поэтому оштрафовать его нельзя. Однако представители Роскомнадзора настаивали на том, что когда гражданину инкриминируется не действие, а бездействие, правонарушение фиксируется по месту регистрации, а не по месту фактического пребывания.