Моргенштерна оштрафовали за слово «привет» без маркировки иноагента

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Моргенштерн

В Москве Савеловский районный суд оштрафовал рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента на трех публикациях в Telegram-канале, передает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Среди этих публикаций посты, которые не несут какого-либо политического содержания.

«Привет», «Оч красивые фотки в инсту (деятельность соцсети в России запрещена. — NEWS.ru) закинул, посмотрите плиз», «ура!» — раскрывается содержание трех не промаркированных постов.

Адвокат рэпера Александр Никитин заметил, что наказать Моргенштерна за эти посты нельзя, поскольку он писал их не из России. Представительница Роскомнадзора настаивала, что, когда гражданину инкриминируется не действие, а бездействие, правонарушение фиксируется по месту регистрации, а не по месту фактического пребывания.

Telegram-канал «Осторожно, новости» также сообщил, что аналогичный вердикт суд вынес в отношении политика Михаила Светова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его оштрафовали на 40 тысяч рублей за отсутствие пометки на ролике про Иосифа Сталина.

16 июня Басманный суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известную под псевдонимом Монеточка, за отсутствие маркировки иностранного агента. В начале июня Пресненский суд Москвы оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) по той же статье.