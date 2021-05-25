Татьяна Лазарева призвала россиян не смотреть телевизор

https://static.news.ru/photo/c540fbf2-be00-11eb-8fe6-96000091f725_660.jpg Татьяна Лазарева Фото: Скриншот видео Юзефович/youtube.com

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева, которая уже почти 10 лет на появляется на ТВ, в YouTube-шоу «Юзефович» призвала россиян отказаться от просмотра телевизора.

Говоря о современном юморе, она отметила, что негативно относится к нынешним особенностям жанра, так как считает их проявлением несвободы. Ведущая сообщила, что уже давно не смотрит подобные Comedy Club программы.

Это, конечно, эзопов язык.<...> Ну не надо смотреть современное ТВ. Зачем приучать себя к плохому? — возмутилась она.

Лазарева также рассказала, что решила оставить развлекательное направление. По её словам, после появления детей она увидела, что не всё смешно.

Я ещё к тому времени глубоко вошла в благотворительность и мой пузырёк оказался очень маленьким. Я не могла шутить. Юмор остался как навык, чтобы разрядить обстановку. А вот просто ржать ради смеха и кого-то смешить мне стало в какой-то момент неинтересно, — пояснила ведущая.

При этом она подчеркнула , что не против провокационных шуток, однако считает, что к ним нужно относиться с осторожностью.

Ранее Лазарева призналась, что скептически относится к работе своего супруга Михаила Шаца в новом жанре — стендапе. По её словам, сейчас стендапом увлекаются молодые зрители и поэтому комикам старшего поколения сложно покорять это направление.