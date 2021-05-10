Лазарева недовольна, что Шац пытается быть похожим на молодого стендапера

https://static.news.ru/photo/de5bc0d4-b21d-11eb-aea4-96000091f725_660.jpg Михаил Шац, Татьяна Лазарева Фото: Татьяна Лазарева/facebook.com

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева в YouTube-шоу «Георгий за кадром» призналась, что скептически относится к работе своего супруга Михаила Шаца в новом жанре — стендапе.

По её словам, сейчас стендапом увлекаются молодые зрители, и поэтому комикам старшего поколения сложно покорять этот жанр.

Когда мы были молодыми, не было стендапа. Он будет взрослеть вместе с ребятами, то есть тоже появятся пожилые стендаперы. А вот вступать туда грязными ногами и пытаться там что-то изобразить... Я не умоляю достоинства Михаила, который в этом нашёл себя и ему это дико нравится, — поделилась 54-летняя звезда.

Лазарева призналась, что не очень довольна творчеством мужа, так как кажется, что он пытается заигрывать с аудиторией и быть похожим на молодого стендапера. Она добавила, что Шаца «прёт от этого», а однако сама она не хочет влезать в чужой формат.

Я готова и шучу с людьми своей аудитории, но это другая форма. Стендап имеет определённые законы. Жить по чужим законам я не хочу, — подчеркнула телеведущая.

Она также рассказала, что не хочет шутить на личные темы и выносить на всеобщее обозрение болезненные темы, как это делают стендаперы. Кроме того, актриса против такого большого количества ненормативной лексики.

Ранее Татьяна Лазарева пришла в ужас от детской передачи Дмитрия Шепелева «Ты как я» на ТНТ. По мнению ведущей, которая и сама принимала участие в программах о детях и их родителях, уровень программы Шепелева не дотягивает даже до ожиданий зрителей.